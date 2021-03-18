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Segezha Group помогает сотрудникам получить высшее образование без отрыва от производства

Новости. Общество
16:34, 19 Марта 2021
фото: © Segezha Group
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Дипломы Санкт-Петербургского государственного технологического университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) получили 15 сотрудников Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (Segezha Group, входит в АФК "Система").

Работающие студенты получили высшее образование по профильным для лесной отрасли профессиям.

Обучение было организовано при финансовой поддержке предприятия без отрыва от производства. Вступительные экзамены и большая часть сессий по договоренности с вузом проходили на базе филиала университета, открытого в Северном колледже в Сегеже.  Дипломы, прибывшие из Санкт-Петербурга на комбинат, были вручены в торжественной обстановке.

"Программа по стимулированию работников к получению высшего образования активно востребована и стала традиционной на комбинате. Важно, что наши сотрудники стремятся расти в профессии и готовы брать на себя ответственность за выполнение более сложных технологических задач", – поделился руководитель группы подбора, развития, оценки персонала и социальных вопросов дирекции по управлению персоналом АО "Сегежский ЦБК" Данила Клементьев.

Соглашение о сотрудничестве Segezha Group и СПбГУПТД было заключено еще в 2015 году. До нынешнего выпуска высшее образование получили 29 работников по специальностям "Технологические машины и оборудование" (7), "Химическая технология" (9), "Электроэнергетика" (4), "Теплоэнергетика и теплотехника" (9). В этом году университет закончили: выпарщик щелоков, слесарь-ремонтник, контроллер ЦБП, диспетчеры и механики лесоподготовительного цеха, два мастера смены, начальник бумагоделательного цеха, механики ТЭС-2, водитель погрузчика, сушильщик БДМ, старший мастер, техник по диагностике и инженер по планированию.

Вчерашняя студентка, сегодня дипломированный специалист Наталья Ландарь, получившая высшее образование по специальности "Химическая технология", считает, что ей и другим сотрудникам комбината очень повезло.

"Во-первых, нам не нужно было покидать город и свои семьи, вступительные экзамены и сессии проходили в Сегеже, что, согласитесь, очень удобно, – рассказала мастер смены лесоподготовительного цеха, – Во-вторых, комбинат компенсировал каждому из нас большую часть затрат на обучение в зависимости от важности направления, успеваемости и успехов на рабочем месте".

Профориентационной работе на Сегежском ЦБК уделяется серьезное внимание. Представители СПбГУПТД проводят здесь встречи со студентами Северного колледжа и учениками 9-11 классов школ города, рассказывая им вместе с HR-специалистами СЦБК о профессиях лесной отрасли, а также о программе, благодаря которой у сотрудников есть уникальная возможность получить высшее образование непосредственно в Сегеже при финансовой поддержке крупнейшего целлюлозно-бумажного комбината Севера России.

"Сегежский ЦБК заинтересован в высококвалифицированных кадрах, предприятие оказывает поддержку перспективным специалистам и применяет современные методики подбора кандидатов на руководящие должности. У нас идет кардинальное обновление производства, реализуется масштабная экологическая программа перехода на наилучшие современные технологии, СЦБК становится в один ряд с мировыми лидерами индустрии. Каждому работнику надо уметь не только профессионально решать поставленные задачи, а думать аналитически, системно и на перспективу", – говорит генеральный директор СЦБК Алексей Паньшин.

По его словам, Segezha Group придерживается стратегии открытых инноваций, привлекая к сотрудничеству ведущие научные организации. Взгляды на развитие целлюлозно-бумажной отрасли компании и Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна полностью совпадают.

Справочно: СПбГУПТД является одним из ведущих технологических вузов Российской Федерации с уникальным опытом научной и педагогической деятельности. 90-летняя история позволила вузу накопить уникальный отраслевой опыт. Университет подготовил значительную часть кадров для целлюлозно-бумажной промышленности России и стран СНГ.

 

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-19 17:13:13
Это не на агрекалчнутых читках ручонками жестикулировать и фоточки с квадрокоптера в интернетиках выкладывать, чтобы утонченные натуры восхищались
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