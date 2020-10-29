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Segezha Group поможет решить проблему безнадзорных животных в Сегеже

Новости. Общество
18:18, 30 Октября 2020
фото: © Segezha Group
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29 сентября в Сегеже состоялось пятое заседание Общественного экологического совета, созданного при администрации Сегежского муниципального района по инициативе Segezha Group (входит в АФК «Система»).

 

В ходе заседания обсудили актуальные городские вопросы, в том числе проблемы безнадзорных животных и твердых бытовых отходов (ТБО).

Согласно оценкам специалистов, численность бродячих собак в городе может составлять несколько сотен. Автономная некоммерческая организация «Добродел» из г.Петрозаводск предложила руководствоваться при сокращении численности безнадзорных животных методом «отлов-стерилизация-выпуск». Такой подход сочетает в себе гуманное отношение к животным и доказанную результативность. Проект АНО «Добродел» предусматривает создание в Сегеже необходимой инфраструктуры, привлечение специалистов и стерилизацию, в первую очередь, 70 собак – безнадзорных и условно «владельческих», т.н. дворовых или живущих у собственников с ограниченными возможностями по содержанию. В ходе дискуссии учитывалась информация, предоставленная местными зоозащитниками: Сегежской городской Общественной организации защиты животных «Лада» и общественного приюта бездомных животных г.Сегежи «Верный друг». В свою очередь, представители Segezha Group выразили готовность изучить перспективу финансирования усилий зооактивистов по решению вопроса с безнадзорными животными в городе.

Участники заседания также рассмотрели возможности привлечения недобросовестных организаций к ответственности за халатное обслуживание ими соответствующих площадок по вывозу твердых бытовых отходов. В режиме ВКС своими рекомендациями по данному вопросу поделились специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Затрагивались и экологические инициативы Segezha Group. Для более широкого информирования общественности по этой теме представитель Сегежского ЦБК передал иллюстрированные плакаты об экологической программе Segezha Group Управлению образования администрации Сегежского района. В ближайшее время их разместят на информационных стендах в школах города.

Также в ходе заседания состоялось награждение СНТ «Волна», ставшего победителем конкурса «дачных» грантов среди садовых некоммерческих товариществ. Организаторы конкурса отметили, что в товариществе хорошо организован вывоз бытовых отходов, проводятся общественные субботники, ведется разъяснительная работа. На цели дальнейших улучшений в сфере экологии СНТ получило от Segezha Group 100 тыс. руб.

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