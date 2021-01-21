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Segezha Group продолжает работать над экологической программой Сегежского ЦБК

Новости. Общество
16:22, 22 Января 2021
фото: © Segezha Group
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В 2021 году Segezha Group (входит в АФК "Система") продолжит выполнение экологической программы АО "Сегежский ЦБК" с объемом инвестиций более 800 млн рублей.

В рамках проекта осуществляется перевод производства на наилучшие доступные технологии. Поскольку целый ряд этапов программы реализуется ускоренными темпами, предприятие уже приступило к подготовке документации для получения комплексного экологического разрешения (КЭР).

В следующем месяце будет завершена закупочная процедура по приобретению трех охлаждающих установок для известерегенерационных печей (ИРП) химкорпуса. Каждая единица холодильного оборудования стоит порядка 40 млн рублей. Установка новых холодильников сократит унос извести до минимума и снизит воздействие предприятия на окружающую среду.

В этом году в цехах комбината будет также реализован проект по определению качества сточных вод. В центральной диспетчерской в режиме онлайн можно будет наблюдать систему очистки воды и принимать меры по улучшению её качества перед выходом в систему сточных вод комбината на станции биологической очистки.

С середины прошлого года по инициативе руководства Сегежского ЦБК проводятся исследования воздействия комбината на атмосферный воздух за контуром промплощадки – отбор проб регулярно осуществляется в контрольных точках жилой застройки Сегежи. Исследования выполняют специалисты независимой лаборатории "Городского центра экологических экспертиз". Полный отчет химического и физического воздействий будет подготовлен экспертами этой осенью, после окончания всех натурных измерений, произведённых посезонно с учётом заданных климатических условий.

Поставка элементов экономайзера для содорегенерационного котла № 2 (СРК-2) началась в январе этого года. Реконструкция включает в себя обновление основного и вспомогательного оборудования, в том числе установку нового электрофильтра и замену горячей ступени водяного экономайзера. После замены электрофильтра эффективность улавливания твердых частиц на СРК-2 составит 99,9%, что существенно снизит влияние комбината на атмосферу.

"В 2020 году проделана огромная работа. На станции биологической очистки провели комплекс ремонтно-восстановительных работ стоимостью 100 млн рублей. В декабре был определен подрядчик, который в марте этого года займется монтажом нового электрофильтра для СРК-2. По результатам закупочных процедур и согласованию технологии выбрана компания "Соэнерго+". Новый электрофильтр, уникальный по своей конструкции и техническим решениям, изготавливает завод газоочистительной аппаратуры в Семибратово Ярославской области. Большая часть оборудования уже поступила на комбинат. На сегодняшний день прибыли 10 из 40 большегрузов с конструкционными частями фильтра", - рассказывает директор по инвестициям Сегежского ЦБК Татьяна Балехова.

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