Segezha Group продолжает улучшать экологию Сегежского ЦБК

Охрана окружающей среды — один из приоритетов Segezha Group.

Так, на Сегежском ЦБК компания продолжает комплексную экологическую программу модернизации промышленных объектов и уменьшения их воздействия на окружающую среду. Например, в течение двух лет только на обновление станции биологической очистки (СБО), одного из важнейших узлов защиты водных ресурсов, Группа выделила более 100 млн рублей.

Одновременно руководство комбината поддерживает плотный диалог с жителями города, в том числе с представителями экологической общественности. О своей работе в сфере экологии Segezha Group регулярно информирует Общественный экологический совет при администрации Сегежского муниципального района. Эко-активисты — постоянные гости на производстве. В апреле они проинспектировали ход ремонтно-восстановительных работ на СБО, обойдя всю линию очистки воды.

О ремонтно-восстановительных мероприятиях доложил главный эколог Сегежского ЦБК Дамир Валеев и начальник СБО Алексей Ведешкин. Жителям города разъяснили процесс очистки сточных вод, механизм контроля за качеством очистки. Особое внимание уделили первичным отстойникам (в них осаждаются взвешенные вещества), усреднителям (стоки готовятся к очистке в аэротенках), аэротенкам (в них происходит нейтрализация токсичных газов), а также вторичным отстойникам. При этом все оборудование СБО сейчас активно модернизируется.

«В рамках программы повышения экологичности Сегежского ЦБК, рассчитанной на 2021–2026 гг., предусмотрено полное обновление станции. В ближайшее время планируем оснастить СБО автоматическими датчиками, позволяющими контролировать очистку стоков. Информация с них будет собираться и актуализироваться в ключевых точках очистки сточных вод — на входе и выходе с СБО. Сегодня очистные сооружения функционируют в рабочем режиме, эффективность очистки по загрязняющим веществам составляет 97%», — отметил Дамир Валеев.

В заключение осмотра СБО ведущий специалист управления экономического развития администрации Сегежского района Елена Башмакова обозначила готовность эко-активистов к продолжению диалога с предприятием, обмену информацией о его работе и модернизации оборудования, влияющего на окружающую среду.