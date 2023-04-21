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Segezha Group участвует в федеральных образовательных проектах в Карелии

Новости. Общество
16:47, 10 Июля 2023
фото: Segezha Group

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Комбинат организует учебную практику на производстве, промышленные экскурсии, укрепляет материально-техническую базу колледжа.

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат, ключевой актив Segezha Group (MOEX: SGZH) в Карелии, участвует в развитии Арктического образовательно-производственного кластера на базе ГАПОУ РК «Северный колледж». Работа идет в рамках соглашения о партнерстве с республиканским министерством образования и спорта. Кластер создан в прошлом году по программе федерального проекта «Профессионалитет».

В этом году Segezha Group перевела колледжу 11,3 млн рублей для покупки оборудования. В мастерских появились новые системы автоматического управления учебными приборами, стенд для гидравлических испытаний с насосной станцией и испытательным столом.

«Партнерство бизнеса, власти и образования позволяет формировать необходимую материально-техническую базу для воспитания кадров, в том числе по рабочим специальностям. Мы заинтересованы в максимально квалифицированном персонале, колледж – наша «кузница кадров». Чтобы увидеть ребят «в деле», берем их на преддипломную и производственную практику. Всех выпускников, в совершенстве овладевших профессией в сфере лесопромышленного комплекса, будем приглашать на работу в коллектив нашего комбината», - комментирует Петр Поделенюк, генеральный директор Сегежского ЦБК.

«Благодаря «Профессионалитету» наше сотрудничество с Сегежским ЦБК стало эффективнее. Комбинат – основной работодатель для наших выпускников. ЦБК активно участвует в разработке образовательных программ и критериев экзаменационной оценки. Предприятие успешно организует краткосрочные стажировки для наших мастеров и преподавателей, в том числе с отрывом от основной деятельности», - говорит Марина Романова, и.о. директора ГАПОУ РК «Северный колледж».

 

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