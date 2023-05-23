Segezha Group в Республике Карелия к пожароопасному сезону готова

Представители компании Segezha Group подготовили территорию и специалистов к летнему сезону лесных пожаров.

Лесозаготовители Segezha Group (MOEX: SGZH) в Республике Карелия завершают плановую подготовку к пожароопасному сезону 2023 года. Филиал по лесным ресурсам АО «Сегежский ЦБК» сформировал противопожарные бригады по всей территории аренды. В них – более 300 специалистов с опытом тушения лесных пожаров. 21 работник филиала прошел дополнительное обучение в учебном центре при ГБУ «Авиалесохрана» по программе повышения квалификации «Руководство тушением крупных лесных пожаров».

В 2023 году для защиты лесов от пожаров на территории аренды проложили 444,5 км минерализованных полос, провели уход за обустроенными минполосами на протяжении 900 км. Установили 280 противопожарных аншлагов, привели в порядок 139 мест отдыха для туристов. Отремонтировали 108 км лесных дорог и проложили почти 11 км – новых.

В лесах аренды обустроили 124 пожарных водоема и подъезды для спецтранспорта. Совместно с лесничествами организовали, укомплектовали и проверили 18 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, все ПСПИ оснастили мотопомпами, ранцевыми опрыскивателями, резиновыми цистернами, аптечками и радиостанциями.

Филиал полностью обеспечили техникой. В полной готовности - 45 легковых и 8 бортовых автомобилей повышенной проходимости, 10 тракторов с почвообрабатывающим оборудованием и 4 трактора с бульдозерным отвалом. В команде лесных пожарных есть катер для тушения береговых пожаров и экстренной помощи.

Специалисты комбината действуют совместно с центральными лесничествами и Карельским центром авиационной и наземной охраны лесов. Общая цель – недопущение распространения лесных пожаров и их тушение. В пожароопасный сезон население информируют о лесопожарной обстановке и принимаемых мерах.

В прошлом году за успешное тушение лесных пожаров в Карелии отряд добровольных пожарных филиала Сегежского ЦБК по лесным ресурсам наградили дипломом в номинации «Команда героев» и памятным знаком всероссийского конкурса «Героям – быть!». Несколько дней в зоне риска они делали все возможное, чтобы остановить огонь вблизи дач кооператива «Медвежий» и поселка Волдозеро.