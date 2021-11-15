890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Segezha Group внедряет современные методики в области охраны экологии и защиты труда

Новости. Общество
18:03, 22 Ноября 2021
фото: © Segezha Group

Новости партнеров

В Петрозаводске 17–18 ноября состоялась Стратегическая сессия Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») для руководителей и специалистов экологических служб и служб охраны труда предприятий.

В формате интенсивного погружения сотрудники познакомились с современными подходами, с основами кросс-функционального взаимодействия и оперативного реагирования. В мероприятии приняли участие более 20 представителей производств из Республики Карелия, Архангельской, Кировской, Вологодской и Ростовской областей.

«Аксиома мирового бизнеса: безопасность — значит эффективность. Поэтому мы инвестируем не только в модернизацию производств, но и в обучение сотрудников, во внедрение новых технологий и методик в области экологии, охраны труда. Такой комплексный подход позволит обеспечить не только эффективность работы предприятий, но и, самое главное, развить культуру безопасности внутри коллектива», — отмечает Игорь Лыков, директор по промышленной безопасности и охране труда Segezha Group.

«Современные принципы работы предприятий в области экологии опираются на прозрачность и ответственность компаний. Мы активно внедряем и используем новые технологии, развиваем контакты с общественными институтами, повышая тем самым уровень экологической эффективности и открытости предприятий Группы», — говорит Вячеслав Мутьев, директор по экологии Segezha Group.

Ранее по инициативе АО «Сегежский ЦБК» в Сегеже создан Общественный экологический Совет Сегежского муниципального района. В октябре на заседании Совета Segezha Group представила программу по повышению экологической эффективности комбината. Программа получила одобрение профильной межведомственной комиссии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
15.11.2021, 16:20
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот»

Аналитика

Сегодня 10:18
Обществоведение
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска 10
Гостиничный комплекс, который собираются строить на площади Кирова, должен стать украшением города и вернуть площади ту атмосферу, которую умели создавать архитекторы прошлого. 
Как вырастет налог на недвижимость для населения и бизнеса в Карелии 1
19.11.2021 15:46
Квартирный вопрос в деле Боднарчука 16
19.11.2021 15:19
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
18.11.2021 14:38
Сколько стоит охрана власти 5
17.11.2021 15:30
Вся аналитика

Чтиво

19.11.2021 10:30
Кофе со сливками
Тайна ванной комнаты 3
Через ванную комнату Анастасии Мочаловой за год прошло около сотни котят: найденные на улице, после передержки они нашли свой дом, семью и любовь.
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 21
08.11.2021 12:20
Оценка стоимости чистых активов в бизнесе: что из себя представляет, как осуществляется?
08.11.2021 12:11
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»