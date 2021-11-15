Segezha Group внедряет современные методики в области охраны экологии и защиты труда

В Петрозаводске 17–18 ноября состоялась Стратегическая сессия Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») для руководителей и специалистов экологических служб и служб охраны труда предприятий.

В формате интенсивного погружения сотрудники познакомились с современными подходами, с основами кросс-функционального взаимодействия и оперативного реагирования. В мероприятии приняли участие более 20 представителей производств из Республики Карелия, Архангельской, Кировской, Вологодской и Ростовской областей.

«Аксиома мирового бизнеса: безопасность — значит эффективность. Поэтому мы инвестируем не только в модернизацию производств, но и в обучение сотрудников, во внедрение новых технологий и методик в области экологии, охраны труда. Такой комплексный подход позволит обеспечить не только эффективность работы предприятий, но и, самое главное, развить культуру безопасности внутри коллектива», — отмечает Игорь Лыков, директор по промышленной безопасности и охране труда Segezha Group.

«Современные принципы работы предприятий в области экологии опираются на прозрачность и ответственность компаний. Мы активно внедряем и используем новые технологии, развиваем контакты с общественными институтами, повышая тем самым уровень экологической эффективности и открытости предприятий Группы», — говорит Вячеслав Мутьев, директор по экологии Segezha Group.

Ранее по инициативе АО «Сегежский ЦБК» в Сегеже создан Общественный экологический Совет Сегежского муниципального района. В октябре на заседании Совета Segezha Group представила программу по повышению экологической эффективности комбината. Программа получила одобрение профильной межведомственной комиссии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.