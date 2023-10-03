Сегежа прощается с бойцом, погибшим на СВО

Во время специальной военной операции погиб сегежанин Евгений Бодухин.

Как на своей странице в социальной сети рассказала глава администрации Сегежского района Марина Гусева, на СВО погиб рядовой Евгений Евгеньевич Бодухин.



«Предать земле Евгения нам предстоит завтра, 5 октября, в 11.00, — написала Гусева. — Церемония прощания состоится на площади Мира. Родные и близкие, примите искренние соболезнования. Сегежа скорбит».







Напомним, ранее глава республики рассказал о четверых бойцах, погибших на СВО.