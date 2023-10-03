Парфенчиков сообщил сразу о четверых жителях Карелии, погибших на СВО

Глава республики выразил соболезнования семьям четверых земляков, погибших во время спецоперации.
Как на своей странице в соцсети написал Артур Парфенчиков, в ходе СВО погибли:
Павел Терещенко, младший сержант, водитель-заряжающий реактивного артиллерийского взвода, житель Пряжинского района;
Евгений Демидов, лейтенант, командир взвода обеспечения мотострелкового батальона, житель Беломорска;
Александр Карманов, сержант, наводчик мотострелкового отделения, житель Лоухского района;
Иван Бурчин, сержант, стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового отделения, петрозаводчанин.
«Низкий поклон вам, Солдаты, за мужество и героизм», — заявил Парфенчиков.
Напомним, о гибели Павла Васильевича Терещенко из поселка Матросы ранее сообщили власти Пряжинского района.
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