Парфенчиков сообщил сразу о четверых жителях Карелии, погибших на СВО

Глава республики выразил соболезнования семьям четверых земляков, погибших во время спецоперации.

Как на своей странице в соцсети написал Артур Парфенчиков, в ходе СВО погибли:



Павел Терещенко, младший сержант, водитель-заряжающий реактивного артиллерийского взвода, житель Пряжинского района;



Евгений Демидов, лейтенант, командир взвода обеспечения мотострелкового батальона, житель Беломорска;



Александр Карманов, сержант, наводчик мотострелкового отделения, житель Лоухского района;



Иван Бурчин, сержант, стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового отделения, петрозаводчанин.



«Низкий поклон вам, Солдаты, за мужество и героизм», — заявил Парфенчиков.



















Напомним, о гибели Павла Васильевича Терещенко из поселка Матросы ранее сообщили власти Пряжинского района.