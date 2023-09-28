Житель поселка Матросы погиб на спецоперации

Во время специальной военной операции погиб Павел Терещенко.
Как сообщили власти Пряжинского района в социальной сети, при исполнении воинского долга погиб Павел Васильевич Терещенко из поселка Матросы.
«Приносим глубокие соболезнования маме Галине Георгиевне, родным и близким военнослужащего», — написали чиновники.
Напомним, 2 октября «Столица на Онего» сообщала о смерти двоих участников СВО из Олонецкого района.
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