Сегежский суд освободил соцработницу, виновную в мошенничестве и присвоении денег подопечных

Временный соцработник в Сегеже решила нажиться с помощью своих подопечных.

Сегежский горсуд вынес обвинительный приговор в отношении временной соцработницы. Ее признали виновной в мошенничестве и присвоении чужих денег.



Как удалось доказать во время судебного расследования, женщина взяла у двух подопечных две и четыре тысячи рублей соответственно, пообещав вернуть. Однако, этого она так и не сделала.



Кроме того, под предлогом оплаты коммунальных услуг она забрала себе еще шесть тысяч - уже у третьего получателя социальных услуг.



Подсудимая признала вину только в одном преступлении. Горсуд Сегежи по каждому из преступлений приговорил ее условно к исправительным работам на 10 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработка, с испытательным сроком два года.



Однако, по причине истечения срока давности уголовного преследования от наказания ее освободили. Сегежанка проиграла спор в апелляционной инстанции, приговор вступил в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.