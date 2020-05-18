Сегежский ЦБК готовится к завершению отопительного сезона

Гродообразующее предприятие в Сегеже запланировало на лето масштабные ремонтные работы стоимостью более 70 млн рублей

В Сегеже в ближайшее время, как позволят погодные условия, закончится текущий отопительный сезон, начавшийся 11 сентября 2019 года. В целом местные власти оценивают его как успешный.

Сегежский ЦБК обеспечивает тепловой энергией и горячим водоснабжением 95% потребителей города. На эти цели ежегодно выделяется порядка 800 млн рублей. Одновременно долги населения за услуги отопления и ГВС приближаются к 500 млн рублей, что создает дополнительную финансовую нагрузку на предприятие.

Котельные установки комбината были построены еще в 60-70 гг. прошлого века. В советский период и до прихода Segezha Group ремонтом практически не занимались, что привело к высокой степени технологического износа оборудования. Многие узловые детали буквально "дышат на ладан" и требуют немедленной замены.

Segezha Group подходит к проблеме системно. Компания стала фактически первым собственником, который решил провести масштабное обновление социально ориентированных подразделений комбината. Реализуется стратегический проект модернизации ТЭЦ – в ближайшие шесть лет пройдут капитальные работы по заменам агрегатов и тепловых установок.

До начала нового отопительного сезона будут осуществлены ремонтные работы стоимостью более 70 млн рублей по всей теплоэнергетической цепочке, в том числе на территории ЦБК и городских магистралях. Запланированы капитальный ремонт паровых котлов, замены запорной арматуры, технологических трубопроводов.

С целью выявления проблемных участков на городских сетях пройдут гидравлические испытания. Также намечены испытания на максимальную температуру теплоносителя – они не проводились на протяжении 30 лет. Химической обработке и очистке подвергнется вся тепловая система. От отложений очистят баки аккумуляторов горячей воды. Бесперебойную работу в отопительный сезон обеспечат ревизия насосной системы, замены систем приточно-вытяжной вентиляции.

В августе прошлого года Сегежский ЦБК взял на себя аренду и обслуживание тепловых сетей города. При этом выяснилось, что их износ находится у критической отметки – 85%. Специалисты комбината в авральном режиме привели сети в порядок к началу отопительного сезона. Благодаря этому удалось избежать серьезных аварий и технологических инцидентов. В продолжение этой работы летом предусмотрена замена участков теплосетей для десятков домов по улицам Ленина, Мира, Маяковского, Партизанской, Спиридонова, Монтажников, Антикайнена и Бульваре Советов.

Некоторое время назад в социальных сетях горожане обратили внимание на темный дым, который был виден со стороны котельной Сегежского ЦБК. На предприятии пояснили, что это несгоревший осадок, углерод, он появляется в ходе эксплуатации оборудования, а именно – во время запуска котлов на мазуте. Представители комбината подчеркнули, что при этом предельно допустимые концентрации по несгоревшему углероду не превышаются. Более того, системные усилия по модернизации и капитальному обновлению практически 50-летнего оборудования должны дать видимые для общественности результаты уже в ближайшие годы. В настоящее время остановка обветшавших котлов приведет к сбою в теплоснабжении горожан. Для Сегежского ЦБК это недопустимый сценарий. Поэтому капитальные ремонтные работы ведутся параллельно с плановым использованием старого оборудования, и комбинат продолжает стабильно обеспечивать город тепловой энергией.