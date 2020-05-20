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"Сегодня к нам может прийти бизнес-леди, а на следующий день – продавец из магазина"

Новости. Общество
11:26, 20 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.

Александр Зайцев – обладатель редкой профессии. Он – молодой и талантливый пластический хирург из Петрозаводска, который ведет интересный блог в Инстаграме, полностью посвященный эстетической медицине. Судя по материалам, которые он там размещает, – пластическая хирургия его руками творит настоящие чудеса.

А еще Александр – замечательный собеседник, вдумчивый и искренний, из разговора с которым понятно, насколько он любит дело своей жизни и дорожит каждой сделанной операцией.

– На сегодняшний день пластическая хирургия получила широкое распространение и стала гораздо доступнее, – рассказывает Александр. – Это произошло в силу различных факторов. Во-первых, в Россию пришел общемировой тренд и затронул самые разные слои населения, охватил миллионы людей. Во-вторых, в нашей сфере возникла конкуренция – появилось достаточно много специалистов в этой области, открылось много клиник, соответственно, и цены на услуги пластических хирургов снизились.

Мы оперируем всех, потому что цены стали приемлемыми для разных категорий пациентов. Сегодня к нам может прийти известная бизнес-леди, а на следующий день – продавец из магазина. И это хорошо. Это говорит о доступности пластической хирургии. 

Все больше людей приходят к пониманию, что легче один раз заплатить пластическому хирургу, чем двадцать раз – косметологу. Сейчас ведь практически все женщины пользуются услугами косметологов и тратят на это большие деньги. А те, кому надоело тратить, путем простой арифметики складывают ежемесячные процедуры, и сразу идут к нам – платят один раз за операцию и уходят довольные. Потому что косметологические процедуры зачастую дают временный эффект или частично устраняют проблему, а пластическая хирургия устраняет ее в принципе и надолго.

И есть еще один важный показатель, по которому мы видим, что пластическая хирургия на самом деле стала распространенным явлением. Мы это понимаем по количеству карельских пациентов в клинике.  Если раньше, когда в клинике "Кивач" только-только открылось отделение пластической хирургии, процентное соотношение приезжих пациентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других больших городов к нашим местным было примерно 75 на 25, то потом стало 50 на 50. И пропорция продолжает меняться. По моей личной статистике, пациентов из Карелии сейчас уже около 70 процентов. 

Подробнее читайте в рубрике "Кофе со сливками".

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Комментарии

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zanoza
2020-05-20 13:30:37
Что за дискриминация по профессиональному признаку? У нас все профессии в почёте!
Дым
2020-05-20 12:39:51
В Киваче есть и более опытный хирург, но он самопиаром не занимается, делает без косяков, в отличие от Александра и его своим друзьям/знакомым рекомендуют, а этому работы мало))
кир
2020-05-20 11:40:54
Не верю в блогера. Профессионалы работают много и напряженно. Им некогда блогерством заниматься. Да и не принято у серьёзных людей. Это реклама.
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