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Сегодня Карелия отмечает 220 лет со дня рождения Трофима Рябинина

Новости. Общество
16:50, 28 Апреля 2021
фото: © Газета «Кижи»
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В правительстве Карелии напомнили о нашем выдающемся земляке, народном сказителе Трофиме Григорьевиче Рябинине.

Сегодня исполнилось 220 лет со дня рождения выдающегося сказителя русских былин, уроженца Карелии Трофима Григорьевича Рябинина.

Родился будущий сказитель в деревне Гарницы Петрозаводского уезда Олонецкой губернии (ныне — Медвежьегорский район Республики Карелия). Рано осиротел и воспитывался крестьянским миром, воспринимал репертуар у других сказителей, в том числе своих родственников.

Трофим Рябинин знал более 6 тысяч стихов — огромное количество текстов, которые отличались художественным совершенством.

Именно Рябинин стал одним из сказителей, у которых этнограф Павел Рыбников записал древнерусские былины, фактически открыв миру памятник древнерусской эпической песни.

Похоронен на кладбище Кижского погоста, там же располагается мемориальная доска в его честь.

С 1991 года в республике проходит конференция «Рябининские чтения», посвященная изучению традиционной культуры Русского Севера.

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