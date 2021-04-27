Сегодня Карелия отмечает 220 лет со дня рождения Трофима Рябинина

В правительстве Карелии напомнили о нашем выдающемся земляке, народном сказителе Трофиме Григорьевиче Рябинине.

Сегодня исполнилось 220 лет со дня рождения выдающегося сказителя русских былин, уроженца Карелии Трофима Григорьевича Рябинина.

Родился будущий сказитель в деревне Гарницы Петрозаводского уезда Олонецкой губернии (ныне — Медвежьегорский район Республики Карелия). Рано осиротел и воспитывался крестьянским миром, воспринимал репертуар у других сказителей, в том числе своих родственников.

Трофим Рябинин знал более 6 тысяч стихов — огромное количество текстов, которые отличались художественным совершенством.

Именно Рябинин стал одним из сказителей, у которых этнограф Павел Рыбников записал древнерусские былины, фактически открыв миру памятник древнерусской эпической песни.

Похоронен на кладбище Кижского погоста, там же располагается мемориальная доска в его честь.

С 1991 года в республике проходит конференция «Рябининские чтения», посвященная изучению традиционной культуры Русского Севера.