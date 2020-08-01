Сегодня по улицам Петрозаводска проедет "Сбормобиль"

В расписании 23 остановки передвижного пункта приёма вторсырья в разных районах, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В воскресенье, 2 августа, "Сбормобиль" вновь проедет по карельской столице по своему обновлённому маршруту. Горожанам следует ознакомиться с ним заранее, чтобы выбрать удобное место и время для участия в экологической акции.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки петрозаводчанам нужно соблюдать правила социального дистанцирования и использовать маску. Водитель и грузчик перед выходом в рейс измеряют температуру и имеют при себе средства индивидуальной защиты.

С полным списком того, что волонтёры принимают и не принимают на переработку, а также с правилами сдачи вторсырья можно познакомиться на странице "Сбормобиль ПТЗ". Там же появляется актуальная информация обо всех изменениях в проведении акции и о других инициативах экозащитников.

Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтёры больше не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных напрямую. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города.