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Сегодня профессиональный праздник отмечают самые востребованные врачи в мире

Новости. Общество
08:36, 16 Октября 2021
фото: pixabay

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков поздравил с профессиональным праздником анестезиологов-реаниматологов.

Современную медицину, по словам Михаила Охлопкова, невозможно представить без обезболивания. История анестезиологии-реаниматологии начинается с первой публичной демонстрации эфирного наркоза 16 октября 1846 года.

Как отметил глава Минздрава Карелии, именно анестезиологи-реаниматологи занимаются критическими состояниями, лечением тяжёлых пациентов, избавляя их от боли и страданий. Они – универсальные специалисты, ориентирующиеся во всех областях медицины. Сегодня анестезиологи-реаниматологи самые востребованные врачи в мире.

«Уважаемые коллеги, спасибо вам за вашу работу и преданность ей. Желаю всем вам здоровья, счастья и удачи во всех делах и начинаниях!» - поздравил коллег Михаил Охлопков.

Почитайте интересное интервью с заведующей отделением ИТАР госпиталя ветеранов войн Петрозаводска Ольгой Гвачлиани.

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Комментарии

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комба
2021-10-16 09:44:18
Всё было бы хорошо, если бы не страсть к деньгам. :) Ваш кир.
Лана Текучева
2021-10-16 12:14:43
комба,

Очень большие деньги портят людей. :)
Бабенка
2021-10-16 08:58:08
Напридумывали себе праздников , работать не успевают.
Гость
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