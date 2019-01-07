Сегодня публика Петрозаводска увидит "Парижский шик"

В Карельской филармонии состоится концерт абонемента "Старые песни о главном" под названием "Парижский шик".

В программе концерта заявлены арии и ансамбли из оперетт "Веселая вдова", "Граф Люксембург", "Цыган-премьер", "Принцесса цирка", "Баядера", "Фиалка Монмартра" и другие.

Исполнители: заслуженные артисты Карелии Валентина Каменская (сопрано) и Александр Онькин (фортепиано); Владимир Горбунов (тенор), Андрей Господарев (баритон).

Начало концерта в 16:00, сообщает пресс-служба Карельской государственной филармонии.

"Там, где за тонкой пеленой тумана льется слабый свет фонарей, где на пустынных улицах темнеют силуэты влюбленных, – там из окон доносятся сладкие звуки рояля и веселые голоса. Пусть их песни просты и слегка наивны – они о чистых и светлых чувствах, без фальши и пошлости. Может быть, поэтому они нравятся нам так же, как старинные украшения, кабриолеты и брюки клеш... Приглашаем провести рождественский вечер в стиле ретро",- сообщают организаторы концерта на сайте филармонии.