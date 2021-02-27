Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска 6
27.02.2021 14:18
Выяснилось, что собирается строить компания Белуги у беломорских петроглифов 4
27.02.2021 14:51
В Литве зафиксирована смерть через несколько минут после прививки от коронавируса 1
27.02.2021 21:40
"Чтобы олигархат удержался у власти": лидер профсоюзов Карелии сделал заявление на улице 25
27.02.2021 15:07
Инспекторы ГИБДД при проверках автобусов Петрозаводска просят пассажиров держаться крепче 1
27.02.2021 16:52
Власти Петрозаводска объяснили, как открытие моста изменит движение троллейбусов 2
27.02.2021 14:35

Сегодня в Финляндии и Карелии отмечают день народного эпоса "Калевала"

Новости. Культура
11:52, 28 Февраля 2021
Загрузка...

В Финляндии и Карелии 28 февраля отмечают день народного эпоса "Калевала", сюжеты и образы которого стали символами финской культуры, сообщается в паблике Финского консульства.

Именно в этот день, 28 февраля, в 1835 году финский языковед и врач Элиас Лённрот выпустил первое издание Калевалы и написал к нему предисловие. Материал собирался в ходе 11 этнографических экспедиций по финской и русской Карелии.

Вторая, более полная версия эпоса была издана в 1849 году. В дальнейшем эпос был переведён на 61 язык мира и стал самым известным литературным произведением на финском языке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-02-28 12:36:53
Напридумывают себе сказок, потом восхищаются промеж собой :)
Off
2021-02-28 12:23:51
Старый, верный Вейнемейнен
Проводил покойно время
Посреди лесов Вейноле ,
По дубравам Калевалы;
Распевал там свои песни,
Песни мудрости великой.


День за днем все пел он песни
По ночам он распевал их,
Пел дела времен минувших,
Пел вещей происхожденье,
Что теперь ни малым детям,
Ни героям непонятно:
Времена пришли плохие
И конец приходит жизни.....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
21.02.2021, 15:06
В Карелии учитель нанёс побои двум ученикам

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»