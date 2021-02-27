Сегодня в Финляндии и Карелии отмечают день народного эпоса "Калевала"

В Финляндии и Карелии 28 февраля отмечают день народного эпоса "Калевала", сюжеты и образы которого стали символами финской культуры, сообщается в паблике Финского консульства.

Именно в этот день, 28 февраля, в 1835 году финский языковед и врач Элиас Лённрот выпустил первое издание Калевалы и написал к нему предисловие. Материал собирался в ходе 11 этнографических экспедиций по финской и русской Карелии.

Вторая, более полная версия эпоса была издана в 1849 году. В дальнейшем эпос был переведён на 61 язык мира и стал самым известным литературным произведением на финском языке.