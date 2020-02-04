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Сегодня в Карелии прощаются с молодым сварщиком, погибшим при обрушении СКК "Петербургский" (ФОТО)

Новости. Общество
11:51, 05 Февраля 2020
фото: коллаж: © www.fontanka.ru/ © "Столица на Онего"
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Житель села Деревянное Матвей К. погиб при разборе здания СКК "Петербургский".

В среду 5 февраля в селе Деревянное Прионежского района родные, близкие, друзья пришли проводить в последний путь 29-летнего Матвея. Молодой сварщик погиб при разборе концертно-спортивного комплекса 31 января.

© Столица на Онего

Проститься с погибшим жителем села приехал и глава Деревянского сельского поселения Вадим Сухарев.

© Столица на Онего

Матвей снял свою гибель на камеру, которая была прикреплена к его каске. Также на месте проведения демонтажа работал дрон, в его объектив попал момент обрушения и бегущий к строительной люльке рабочий.

Как рушилось здание, поглощая человека, смотрела вся страна. Трансляцию ЧП по телевизору увидела и мама Матвея.

© Столица на Онего

"Это Матвей наш бежит!" – только и успела вскрикнуть женщина, увидев происходящее на экране.

В шоке она набрала номер мобильного сына – в ответ длинные гудки. "Сын погиб на моих глазах", – рассказала женщина.

© Столица на Онего

В свои 29 лет Матвей не был женат. У него остались родители и родная сестра.


© Столица на Онего

Друг Саша, с которым Матвей выехал на работу в Санкт-Петербург и который стал свидетелем его гибели, не приедет на похороны из-за подписки о невыезде. Его не отпустили даже на похороны родной бабушки, которую хоронили 4 февраля.

© Столица на Онего

Приехали и журналисты Пятого канала. Родные устали от прессы, которая транслирует горе в прямом эфире, и отказались общаться.

© Столица на Онего

Напомним, 31 января при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8. Под завалами комплекса погиб молодой сварщик из села Деревянное в Карелии.

Уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека) было возбуждено следователями СК по Петербургу.

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Комментарии

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87577
2020-02-05 14:37:39
Жалко парня , погиб из-за каких то плохих начальников .
Koira
2020-02-05 12:49:53
Спи спокойно
кир
2020-02-05 12:26:47
Отношение к жизни человека в нашей стране не изменилось за тысячу лет. Бабы ещё нарожают.(с) Жалко парня.
Гость
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