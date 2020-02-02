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Следователям передали видеозаписи трагедии при сносе СКК, где погиб рабочий из Карелии

Новости. Общество
15:25, 02 Февраля 2020
фото: www.fontanka.ru
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Сайт "Фонтанка.ру" передал Следственному комитету все видеоматериалы, которые были сделаны на СКК "Петербургский" в день внепланового обрушения и гибели рабочего.

К материалам дела будут приобщены съёмки с камеры GoPro, прикреплённой к каске сварщика, а также записи с коптера, который смог запечатлеть сам момент трагедии, пишет "Фонтанка".

Уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека) было возбуждено следователями СК по Петербургу поздним вечером 31 января. Материалы передали в центральный аппарат СКР по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина.

Напомним, 31 января при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8. Под завалами комплекса погиб молодой сварщик из села Деревянное в Карелии.

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