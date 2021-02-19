Сегодня в ковид-центрах Карелии врачи спасают жизни 568 коронавирусных больных, 9 из которых не могут дышать самостоятельно

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 20 февраля, в стационарах находятся 568 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 481 - в состоянии средней тяжести, 78 тяжелобольных и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразился COVID-19 161. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39864 человека. Выздоровели – 35378. Умерли 284 пациента.