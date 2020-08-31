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Сегодня в новых районах Петрозаводска начнется отопительный сезон

Новости. Экономика
09:00, 01 Сентября 2020
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Впервые за годы в некоторых районах Петрозаводска отопление включат раньше обычного срока.

Пока весь Петрозаводск только готовится к началу отопительного сезона, в некоторых районах города жители уже сегодня смогут почувствовать тепло от радиаторов отопления:  речь о домах в жилых комплексах  "Каскад", "Курс", "Иволга", "Свиристель", "Изумрудный", "Панорама". С 1 сентября управляющая организация "ОнегоСтройСервис", которая обслуживает эти жилые комплексы, приступила к подключению в них отопления. Каждый третий дом, который обслуживает данная организация, оснащён газовой котельной на крыше, что и позволяет начать отопительный сезон раньше на месяц, чем для остальных горожан.

- На данный момент мы обслуживаем 24 крышные газовые котельные в 75 новостройках. Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет 430 тысяч квадратных метров, – рассказывает генеральный директор "ОнегоСтройСервис" Евгений Ефремов – Огромная заслуга в создании комфортных условий проживания, безусловно, принадлежит застройщикам. Наши стратегические партнеры строительные компании "Баренц Групп" и "Век" уделяют особое внимание технологическим особенностям строящихся объектов. Жители районов, которые построили эти компании, намного раньше большинства горожан имеют возможность получить комфортную температуру воздуха в квартире или офисе и не пользоваться электрическими обогревателями.

По словам Евгения Ефремова, у жителей этих домов есть и другие преимущества. Так, в каждом помещении установлен прибор учёта тепла, собственник платит за отопление столько, сколько потребил. Что касается стоимости, то 1 Гкал тепловой энергии, получаемой при сжигании газа, составляет 850 рублей. А вот у других компаний – 2100 рублей. Проще говоря, обычная двухкомнатная квартира в месяц экономит около 600 рублей, а за отопительный сезон экономия составит уже более 5000 рублей. К этому можно добавить и низкие тарифы за горячее водоснабжение. Отметим также, что в этих домах круглый год есть горячая вода. Стоит ли удивляться, что экономия на коммунальных услугах и высокое качество обслуживания нового жилья давно стали конкурентных преимуществом этих компаний при выборе покупателями новых квартир.

- Наша задача в том, чтобы оперативно подготовить внутридомовые сети и котельную к новому отопительному сезону, а также правильно рассчитать квартирную плату. Благодаря многолетнему опыту мы успешно справляется с этими задачами. По вопросам сотрудничества вы можете обратиться к нам по тел. 504-504 или через форму обратной связи на нашем сайте: www.онегостройсервис.рф ", – подытожил Евгений Ефремов.

Добавим, что практику раннего начала отопительного сезона "ОнегоСтройСервис" планирует продолжать и в следующие годы.

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