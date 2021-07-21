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Сегодня в Петрозаводске подрядчик ремонтирует 5 дорог из запланированных 29

Новости. Общество
18:00, 21 Июля 2021
фото: администрация Петрозаводска

Подрядчик асфальтирует магистраль на Ключевой и обновляет тротуары на Краснофлотской улице, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в карельской столице продолжается обновление городских магистралей.

На Ключевой улице АО «АБЗ-Дорстрой» уже укладывает выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Завершается обновление тротуаров на Краснофлотской улице. Неделей ранее здесь заасфальтировали съезды, примыкающие к основной магистрали.

Помимо этого, на улице Попова продолжается замена бортового камня. Подрядчик ведет работы со стороны проезжей части и тротуаров.

На Березовой аллее сейчас демонтируют старый бортовой камень, а на улице Онежской Флотилии ремонтируют тротуары.
Напомним, всего в рамках нацпроекта в 2021-2022 годах в разных районах Петрозаводска планируется обновить 29 улиц и тротуары на семи из них.

За качеством работ следят специалисты комитета ЖКХ администрации города.

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Комментарии

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drug
2021-07-21 19:31:34
А можно узнать почему остановлены работы на Октябрьском проспекте ?.
Прошу обратить внимание работников мэрии на тротуары по нечетной стороне проспекта, в месте установки нового бортового камня. Интересно как они будут восстанавливать покрытие тротуара в уровень. Посмотрите, иначе там будет ужасная халтура. Ремонт проспекта переносится на осень, в дожди, или на 2022?
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