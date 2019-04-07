Сегодня в Петрозаводске проходит акция по сохранению лесов

Команда "Молодежка ОНФ" в Карелии проводит Всероссийскую акцию по сбору макулатуры "СохранимЛес".

Команда будет принимать картон, газеты, брошюры, бумагу в пяти пунктах приема макулатуры с 11.00 до 17.00 по адресам: МУ "Центр Молодежи", пр. Александра Невского, 55, общежитие Петрозаводского лесотехнического техникума, пр. Комсомольский, 3, крыльцо Петрозаводского техникума городского хозяйства, ул. Мурманская, 28, общежитие Петрозаводского государственного университета, ул. Фрунзе, 7 а, общежитие Петрозаводского государственного университета, ул. Промышленная, 9/2.

Акция направлена на сохранение целостности "Зеленого щита", который является природным каркасом городов, включающим в себя леса, береговые линии, озера и пруды, передает Минприроды Карелии.

В Петрозаводске также создан "зеленый щит" общей площадью 5539,5 га.

Рекордсменов по сбору ждут сюрпризы и ценные подарки, сообщают организаторы.

Всероссийская экологическая акция "#СохранимЛес" пройдет в городах 85 субъектов страны.