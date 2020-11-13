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"Сейчас не время для раздора": Сотрудники инфекционной больницы Карелии сняли ролик о своей работе (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:13, 14 Ноября 2020
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В тяжелое время пандемии коронавируса сотрудники инфекционной больницы Карелии попросили не нагнетать ситуацию, а поддержать врачей, которые трудятся 24 часа, спасая жизни больных.

На странице в соцсети одна из сотрудниц инфекционной больницы Карелии выложила видеоролик, где показана работа медперсонала.

"Много домыслов сейчас вокруг нашей больницы! Но мы честно продолжаем работать и спасать людей! И нам кажется, что сейчас не время для раздора! Поддержите врачей!", - написала девушка в комментарии к видео.

Напомним, скандал, о котором упоминается, связан с увольнением главного врача инфекционной больницы Ивана Белкина, за которым ушли еще 11 сотрудников больницы.

Но, по словам нового руководителя лечебного учреждения Юлии Кононенко, никакого кадрового дефицита нет. В больницу пришли новые врачи и медсестры.

"Все пациенты получают профессиональную помощь и лечение. На сегодняшний день телефон просто разрывается от звонков желающих устроиться на работу в Республиканскую инфекционную больницу. Многие сотрудники, кто работал по срочному договору, написали заявление о переводе на постоянную работу", - сказала Юлия Сергеевна Кононенко.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Женя
2020-11-14 12:23:32
Врачи молодцы! Не каждый выдержит такую тяжёлую работу да ещё в такой экипировке! Можно было бы на время пандемии поменяться зарплатами с депутатами Госдумы,там всё одно половина не работает,а нажимать кнопки можно и за 30-50 тысяч, когда сверху уже указано : как и за кого....
Врачам респект! Где тест можно сделать? Сделайте видео! Бесплатный тест!
однозначно
2020-11-14 12:00:23
заноза в шоке :)
Владимир11
2020-11-14 11:28:04
Надо держаться!
Гость
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