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Новости. Общество
16:27, 29 Августа 2018

"Сейчас самое последнее дело – это ополчиться на этого несчастного 15-летнего подростка"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые рассказал, что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.

В среду в Петрозаводске в рамках августовской педагогической конференции состоялся круглый стол по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирования позитивных жизненных ценностей и установок. Естественно, тригером для данной темы послужил поджог Успенской церкви в Кондопоге 10 августа. В преступлении подозревается 15-летний школьник из 20-й школы Петрозаводска.

- Конечно, дело даже не в этом подростке, - заявил Парфенчиков. – Мы, наверное, обязаны себе честно сказать о том, что это такой, наиболее яркий пример тех проблем духовно-нравственного воспитания, которые мы сегодня имеем в обществе в целом. Я бы здесь даже говорил не о поджоге церкви, а об отношении к этому поджогу. Если вы посмотрите на реакцию в социальных сетях, то, честно говоря, становится страшно. Разные позиции есть. Может быть, нормальные люди просто работают, им некогда сидеть в соцсетях… Но я увидел там столько морального уродства!  Причем, это, по всей видимости, взрослые люди. Кто-то прямо поддерживает (поджигателя), мол, молодец. Кто-то говорит: "Ну сгорел сарай деревянный, да и сгорел, сколько у нас домов горит". В комментариях, конечно, много мерзости, много духовной мерзости. Но храмы на Руси всегда строили люди. Даже Преображенскую церковь построили обыкновенные крестьяне <…> Хотя справедливости ради надо сказать, что очень много людей высказали позицию, что это не просто трагедия, что мы должны принять все меры, чтобы эту церковь воссоздать.

- Сейчас самое последнее дело – это ополчиться на этого несчастного 15-летнего подростка. Для нас сейчас эти юридические решения важны постольку поскольку. А что они изменят? Даже с точки зрения главной задачи – возвращения этого ребенка к нормальному духовному состоянию…

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-08-29 16:39:39
Давно ли верующим стал? Понимаю, что но негласному приказу. Теперь на очереди ещё и мечеть надо строить. Дружбан не просто так деньги дал на восстановление. Вы не считаетесь с мнением 98% людей, не верящих в бога.
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