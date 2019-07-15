Сексологи назвали "точку G" у мужчин

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Ученые обнародовали малоизвестные факты о сексе.
Сексологи нашли чем удивить искушенных партнеров. Оказывает, легендарная "точка G" присуща не только женщинам. Представители сильной половины человечества так же обладают этой специфической точкой и находится она под мочевым пузырем, пишет ToDay News Ufa.
Сексологи утверждают, что расхожее мнение о женской незаинтересованности в сексе не отвечает действительности. На самом деле представительницы прекрасной части человечества часто думают о сексе.
Всего лишь 30% женщин испытывают оргазм. Их партнерам в этом плане повезло значительно больше – 70% мужчин регулярно достигают оргазма.
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