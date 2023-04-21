Сектор редкой книги библиотеки госуниверситета Петрозаводска попал под сокращение

В научной библиотеке ПетрГУ проводят реструктуризацию, сокращая специалистов – хранителей книжных памятников.

Как рассказала «Московскому комсомольцу в Карелии», заведующая сектором редкой книги научной библиотеки ПетрГУ Светлана Новожилова, в середине июня ее вызвали вместе с коллегой в отдел кадров и показали уведомление о сокращении. Попавшим под сокращение непонятно, как теперь в вузе будут исполнять требования федерального законодательства об учете книжных памятников.

«Все держатели книжных памятников должны заносить их в российский реестр, – отметила Светлана Викторовна. – У нас их много. Я приблизительно посчитала – 350 только по хронологическому признаку. Они не требуют доказательства того, что они являются памятниками. В эту категорию попадает все, что было написано и издано до 1830 года. Но дело в том, что за пределами хронологической границы остаются памятники, которые могут быть включены в реестр по другим основаниям – исторической значимости, редкости или даже единичности. В этом случае нужно будет доказывать, что они являются памятниками. А еще есть книжные памятники-коллекции, которые необходимо зарегистрировать как коллекцию и каждую книгу как часть этой коллекции. Этой работы хватит, не знаю, на сколько лет. Я попыталась объяснить это ректору, но было видно, что вопрос уже решен, и ничто это решение не изменит».

Как объясняют сокращение в дирекции научной библиотеки ПетрГУ, читайте в материале «МК в Карелии».