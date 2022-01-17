Секции для незрячих детей откроются в школе-интернате в Петрозаводске

На базе Специальной школы-интерната № 23 будут открыты спортивные секции для слепых детей и подростков.

Карельское региональное отделение Федерации спорта слепых выступило с инициативой, направленной на развитие в регионе детского и юношеского спорта. Проект общественной организации в 2021 году стал победителем конкурса грантов Республики Карелия, рассказали в мэрии Петрозаводска.

В рамках проекта в Специальной школе-интерната № 23 откроют спортивные секции для воспитанников от семи до 18 лет. Среди занятий - общефизическая подготовка (лечебная физкультура и легкая атлетика), игровые дисциплины - голбол, футбол, волейбол и баскетбол. Учащиеся среднего и старшего возраста смогут освоить настольный теннис. Для этих целей планируется закупить спортивный инвентарь и теннисный стол. Также в бассейне «Н2О» под руководством специалиста по детскому адаптивному плаванию, тренера-гидрореабилитолога Оксаны Антошиной откроется секция по плаванию для незрячих детей. Запись на занятия уже началась. Для спортивной подготовки необходим допуск врача.

Проект планируется реализовать до конца ноября 2022 года. Помимо работы секций, при Федерации спорта слепых будет создан детско-юношеский школьный клуб адаптивного спорта. Также предусмотрены спартакиады, мастер-классы и чемпионаты по настольному теннису для слепых, обучающие семинары для педагогов, студентов и родителей детей с нарушениями зрения и ОВЗ.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске открылась секция по плаванью для детей с нарушениями зрения.