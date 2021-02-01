Сельхозземлям предложат другое применение, заявил Мишустин в Карелии

Правительство РФ рассмотрит возможность изменения законодательства, которое позволит использовать земли сельхозназначения для организации агротуризма.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства во время рабочей поездки в Карелию.

"Есть такой запрет (на использование земель сельхозназначения в целях туризма - прим. ред.), категории земель и виды разрешенного использования. Это достаточно сложный инструментарий. Я по возвращении поставлю этот вопрос в правительстве для того, чтобы подумали, как и что с этим сделать. Это потребует внесения определенных изменений в законодательство", - сказал Мишустин.

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