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Сельхозземлям предложат другое применение, заявил Мишустин в Карелии

Новости. Общество
09:04, 02 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Правительство РФ рассмотрит возможность изменения законодательства, которое позволит использовать земли сельхозназначения для организации агротуризма.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства во время рабочей поездки в Карелию.

"Есть такой запрет (на использование земель сельхозназначения в целях туризма - прим. ред.), категории земель и виды разрешенного использования. Это достаточно сложный инструментарий. Я по возвращении поставлю этот вопрос в правительстве для того, чтобы подумали, как и что с этим сделать. Это потребует внесения определенных изменений в законодательство", - сказал Мишустин.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-02 12:02:44
Беня, ты опять гонишь :) В семнадцать лет ты уже был студентом первого курса и картошку в совхозе не бесплатно собирал. Ежели конечно в борозде не курил целыми днями. А на погрузке очень даже хорошо можно было заработать. И на сортировке тоже. Туда соплячек не брали, но они и в поле тоже умудрялись заработать. А за кормежку потом в бухгалтерии высчитывали. Так что опять гонишь :)
Беня
2021-02-02 11:36:45
А-а-а! :) Дык когда я в мои 17 лет ездиил на картошку. это был агротуризьм! Как сейчас помню, все было абсолютно бесплатно. трансфер, кормежка, проживание, дрова для костра. Жаль пивасика не было включено во все включено.
Скажи щаз кому. шо я в юности имел это бесплатно, дык не поверят. Скажут "Беня, опять ты гонишь за совдеповскую халяву! Бесплатно будет при коммунизьме" :)
Изя
2021-02-02 10:14:59
Решили земли олигархам под дворцы отдать , не иначе . :)
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