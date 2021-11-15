Селянке в Карелии, отобравшей у родной матери паспорт, грозит арест

В Лоухском районе ведётся дознание по делу о хищении паспорта, сообщили в МВД Карелии.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что у 73-летней жительницы одного из посёлков Лоухского района похищен паспорт. Полицейские выехали на место происшествия и разобрались в ситуации.

Выяснилось, что 47-летняя дочь потерпевшей вернулась домой из гостей в состоянии сильного алкогольного опьянения и начала требовать у матери деньги на покупку спиртного. Та ей отказала. Тогда, по версии дознания, женщина оттолкнула свою мать, взяла со стола её паспорт и покинула квартиру.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемой. Она дала признательные показания и добровольно выдала похищенный документ, который в дальнейшем правоохранители вернули владелице.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание. Максимальная санкция инкриминируемой фигурантке статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до трёх месяцев.