Сельские активисты в Карелии выпускают газету для жителей глубинки

Газета выходит в Ведлозерском сельского поселении Пряжинского национального района.

«Ведлозерские окна» – так называется небольшое печатное издание, которое выходит в Ведлозерском сельском поселении Пряжинского района, считающемся в Карелии одним из мест компактного проживания карелов. Газету выпускают сами местные жители, объединившиеся в общественный актив под аббревиатурой «СССР» – «Сохраним село своими руками».

«Мы рассказываем о том, чем сегодня живут люди в карельской глубинке, потому что о них вообще мало пишут. В нашем Ведлозерском сельском поселении 34 населенных пункта, и зачастую людям в них приходится попросту выживать. Но при этом они умудряются писать нам в газету удивительно теплые материалы, которые пронизаны любовью к своим деревням», – заметила в интервью «Столице на Онего» главный редактор «Ведлозерских окон» Наталья Антонова.

Читайте интервью полностью в рубрике «Без политики».