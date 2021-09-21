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Сельские активисты в Карелии выпускают газету для жителей глубинки

Новости. Общество
15:43, 30 Сентября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Газета выходит в Ведлозерском сельского поселении Пряжинского национального района.

«Ведлозерские окна» так называется небольшое печатное издание, которое выходит в Ведлозерском сельском поселении Пряжинского района, считающемся в Карелии одним из мест компактного проживания карелов. Газету выпускают сами местные жители, объединившиеся в общественный актив под аббревиатурой «СССР» – «Сохраним село своими руками».

«Мы рассказываем о том, чем сегодня живут люди в карельской глубинке, потому что о них вообще мало пишут. В нашем Ведлозерском сельском поселении 34 населенных пункта, и зачастую людям в них приходится попросту выживать. Но при этом они умудряются писать нам в газету удивительно теплые материалы, которые пронизаны любовью к своим деревням», – заметила в интервью «Столице на Онего» главный редактор «Ведлозерских окон» Наталья Антонова.

Читайте интервью полностью в рубрике «Без политики».

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