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Сельские воспитатели в Карелии могут получить право на бесплатную землю под ИЖС

Новости. Экономика
10:37, 15 Мая 2020
фото: © Митя Алешковский/ТАСС
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В парламенте Карелии обсудят инициативу о предоставлении бесплатных участков под индивидуальное жилищное строительство для воспитателей детсадов, трудящихся в селах.

Депутаты Заксобрания республики предложили выделять на безвозмездной основе земельные участки работающим на селе воспитателям детских садов и воспитателям детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии. Соответствующий законопроект внесен в парламент.

Как считают авторы законодательной инициативы, она позволит привлечь в сельскую местность большее количество специалистов и уменьшить кадровый дефицит.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

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