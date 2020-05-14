Сельские воспитатели в Карелии могут получить право на бесплатную землю под ИЖС

В парламенте Карелии обсудят инициативу о предоставлении бесплатных участков под индивидуальное жилищное строительство для воспитателей детсадов, трудящихся в селах.

Депутаты Заксобрания республики предложили выделять на безвозмездной основе земельные участки работающим на селе воспитателям детских садов и воспитателям детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии. Соответствующий законопроект внесен в парламент.

Как считают авторы законодательной инициативы, она позволит привлечь в сельскую местность большее количество специалистов и уменьшить кадровый дефицит.

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