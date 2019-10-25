Сельские жители получат ипотеку на суперльготных условиях, сообщили в Минсельхозе Карелии

Сельские жители смогут получить ипотечные кредиты для строительства или приобретения жилья по ставке не более 3% годовых.

Об этом сообщил начальник отдела инвестиций и развития сельских территорий министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии Андрей Квасников.

По его словам, условия льготной ипотеки будут определены Минсельхозом России в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Также планируется выдача сельским жителям льготных потребительских кредитов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".