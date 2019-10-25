11:32, 25 Октября 2019
Сельские жители получат ипотеку на суперльготных условиях, сообщили в Минсельхозе Карелии
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Сельские жители смогут получить ипотечные кредиты для строительства или приобретения жилья по ставке не более 3% годовых.
Об этом сообщил начальник отдела инвестиций и развития сельских территорий министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии Андрей Квасников.
По его словам, условия льготной ипотеки будут определены Минсельхозом России в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий".
Также планируется выдача сельским жителям льготных потребительских кредитов.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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