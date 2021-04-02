Сельские жители в Карелии остаются без лекарств из-за нерентабельности аптек

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о вариантах решения проблемы обеспечения лекарствами жителей сельских населенных пунктов, где закрылись муниципальные и коммерческие аптеки.

Об этом глава Минздрава написал на своей странице Вконтакте.

По его словам, проблема возникает из-за нерентабельности аптек.

"Несмотря на то, что розничной торговлей товаров, в том числе и лекарственными препаратами, должны заниматься органы местного самоуправления, необходимо и дальше открывать аптеки совместно с "Карелфармом" и частными компаниями, обеспечивая бесперебойную торговлю лекарствами для жителей малонаселённых пунктов", - считает Охлопков.

По его словам, Минздрав Карелии совместно с "Карелфармом" на протяжении двух лет открыл в малонаселенных деревнях 5 аптек и 7 точек отпуска лекарственных препаратов.

В некоторых случаях удается привлечь частный бизнес.

"В настоящее время в Великой Губе новая частная аптечная организация подготовила помещение и будет проходить процедуру лицензирования. Задержка с открытием аптеки возникла из-за того, что при взятии проб воды и дальнейшем посеве были получены плохие результаты. В связи с этим было закуплено специальное оборудование, установлена ультрафиолетовая лампа, проведено хлорирование воды. Повторные замеры воды будут взяты 6 апреля. Кроме того, были проблемы с изменившимся в 2021 году санитарными правилами и нормами, которые касались помещений. Все проблемы были устранены индивидуальным предпринимателем. В ближайшие 2-3 недели аптека должна открыться", - заверил министр.