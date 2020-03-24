Сельский житель из Карелии поразвлекался в Санкт-Петербурге на украденные деньги

В Питкярантском районе 23-летний юноша обворовывал односельчан, сообщили в МВД Карелии.

В январе в дежурную часть полиции поступило заявление от 56-летнего жителя поселка Харлу. Из его дома пропали 89 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастен 23-летний односельчанин потерпевшего. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, молодой человек был знаком с потерпевшим и предполагал, что у того есть крупная сумма. Пока мужчина был на работе, он проник в его дом, открутив проушину навесного замка. Наличные оказались в комоде. Уходя, злоумышленник вернул замок на место. Сразу после этого, он уехал в северную столицу, где потратил всю сумму на развлечения.

В настоящее время установлена причастность данного гражданина еще к одной краже. В феврале он проник через окно в частный дом на соседней улице. Тогда его наживой стали 20 тысяч рублей.

По обоим фактам преступной деятельности ведется следствие. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.