Сельский житель обматерил продавцов парфюмерии в Петрозаводске

Жителя села Кончезеро задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщили в Росгвардии Карелии.

В четверг, 15 декабря на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал из торгового центра Петрозаводска. На место выехал наряд Росгвардии.



Выяснилось, что 45-летний мужчина оскорблял работников магазина косметики и парфюмерии, на замечания охранника не реагировал. При задержании житель села Кончезеро оказал сопротивление. Нарушителя доставили в отдел полиции.



В этот же день в одном из гипермаркетов столицы Карелии сработала сигнализация. По словам сотрудников магазина, несовершеннолетний пронес товары мимо кассы.



Несколькими часами ранее поступил сигнал тревоги из другого торгового заведения Петрозаводска. Патруль Росгвардии прибыл по адресу.



Оказалось, что 22-летний горожанин пытался похитить кофе стоимостью более тысячи рублей. Позже стало известно, что он находится в розыске, также у него есть долги по штрафам.



Росгвардейцы всех задержанных передали полиции.