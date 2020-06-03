Семь человек с ковидной пневмонией поступили в районную больницу Карелии

В межрайонную больницу Костомукши поступили пятеро взрослых и двое детей, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Вечером 3 июня и утром 4 июня в инфекционное отделение Межрайонной больницы Костомукши поступили пациенты с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией из Муезерского района, сообщатся в паблике больницы.

Так, из поселка Реболы поступили три пациента, у двух из них ковидная двухсторонняя пневмония. Из поселка Лендеры привезли чептверых человек - двое взрослых и двое детей 4 и 9 лет. У взрослых - ковидная двухсторонняя пневмония, у детей - легкое течение заболевания.

Итого в инфекционном отделении межрайонной больницы Костомукши 20 пациентов: 10 работников Белопорожской ГЭС, 9 жителей Муезерского района (2 "старых" и 7 новых) и мужчина, приехавший в Костомукшу на работу вахтовым методом. В обсерваторе находятся контактные лица - работники подрядной организации.

Напомним, что со стройплощадки Белопорожских ГЭС в Карелии госпитализированы уже 76 вахтовиков с подозрением на коронавирус.