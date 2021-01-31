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Семь детсадовских групп закрыли на карантин в Петрозаводске из-за ОРВИ

Новости. Общество
15:37, 01 Февраля 2021
фото: © pixabay
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За неделю в шести петрозаводских детских садах воспитанники оказались на карантине из-за повышенного уровня заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 7 групп в 6 дошкольных учреждения Петрозаводска. Группы закрылись в детских садах №2, №22, №90, №102, №114 и учреждении при Лицее №1.

Напомним, более 4,5 тысячи жителей Карелии заболели ОРВИ за неделю. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 17,3%. При этом в группе взрослого населения 15 лет и старше отмечается превышение эпидпорога на 36,8%.

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