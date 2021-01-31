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Более 4,5 тысячи жителей Карелии заболели ОРВИ за неделю

Новости. Общество
15:28, 01 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com/Hrecheniuk Oleksii
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По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями среди совокупного населения на 27,2%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, за минувшую неделю по республике зарегистрировано 4544 случая заболевания ОРВИ. Это больше на 972 случая (27,2%) по сравнению с предыдущей неделей.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 17,3%. При этом в группе взрослого населения 15 лет и старше отмечается превышение эпидпорога на 36,8%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2113 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 24,2%. Рост продолжается в возрастной группе 15 лет и старше (+50,8%); среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 63,2%, 3-6 лет – на 68,4%, 7-14 лет - на 70,7%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 38,6% (+589 случая).

За последнюю неделю при обследовании больных ОРВИ выделены прочие респираторные вирусы (аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонный коронавирус). Вирусы гриппа не выделялись.

Неделей ранее уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения в республике был ниже эпидемического порога на 16,1%.

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