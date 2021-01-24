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Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии ниже эпидпорога

Новости. Общество
15:18, 25 Января 2021
фото: © shutterstock.com/Hrecheniuk Oleksii
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За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 3572 случая заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

На 25 января уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения в республике ниже эпидемического порога на 16,1%. В группе от 15 лет и старше отмечается превышение (+8,7%); среди детей заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-51,1%), 3-6 лет (-41,2%), 7-14 лет (-52,1%). По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 1,1% (-40 случаев).

В Петрозаводске с 18 января по 24 января зарегистрировано 1524 случая заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 36,8%. Рост отмечен в возрастной группе 15 лет и старше (+16,3%); среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 63,4%, 3-6 лет – на 67,5%, 7-14 лет - на 76,7%).  По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения снизилась на 18,7% (-350 случаев).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин отправлен один класс петрозаводской школе №27.

За минувшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделены 1 парагрипп, 7 риновирусов, 2 сезонных коронавируса.

Напомним, неделю назад эпидпорог по ОРВИ в Карелии был превышен почти на 30 процентов.

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