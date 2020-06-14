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Семь новых случаев заболеваний коронавирусом выявлено в Карелии за сутки

Новости. Общество
08:26, 15 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в Карелии составило 831 человек, сообщили в оперштабе.

Из семи новых случаев коронавируса, подтвержденных в Карелии за минувшие сутки: в Петрозаводске – 3 человека, в Лахденпохье – 2 человека, в Сортавальском районе (поселок Вяртсиля) – 1 человек.

Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у одного работника АО "ВАД".

Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в Карелии составило 831 человек. Выздоровели 307, семь человек были выписаны за минувшие сутки: 1 в Петрозаводске и 6 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Всего в Карелии за время пандемии проведено 57760 исследований (+1084 за сутки).

На самокарантине находятся 2956 человек (-49 за сутки).

В местах обсервации пребывают 210 (+4 за сутки).

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