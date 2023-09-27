Семь пешеходов погибли в ДТП с начала года в Карелии

В этом году в республике под колесами машин пострадали 69 пешеходов, в том числе 14 детей.

С начала года в Карелии сбили 75 пешеходов, в ДТП получили травмы 69 человек, в том числе 14 детей. Погибли семь пешеходов.



Во время совместной акции сотрудники полиции и дорожники проводили с пешеходами и водителями беседы, напомнили участникам движения о необходимости быть особо внимательными в осенью и зимой, когда резко снижается видимость и многократно увеличивается опасность ДТП.



Как отметили в паблике ГИБДД Карелии, вне населенных пунктов носить светоотражатели нужно обязательно, за их отсутствие предусмотрена административная ответственность.



Стоит их носить и в пределах огродов и поселков. Особенно это актуально в населенных пунктах, где проходят участки федеральных дорог.