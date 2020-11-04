Семь пьяных водителей попались в руки инспекторов на дорогах Карелии за сутки

Госавтоинспекция Карелии сообщила о числе отстраненных от управления водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшие сутки автоинспекторы отстранили семь нетрезвых водителей от управления автомобилем, информирует ГИБДД.

Так, сегодня в 10 утра на третьем километре подъезда к аэропорту "Петрозаводск" инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "ВАЗ" 54-летнего жителя поселка Эссола. Мужчина находился в состоянии опьянения. Нарушителю грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пьяный водитель застрял на бордюре.