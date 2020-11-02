В Петрозаводске пьяный водитель застрял на бордюре

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, застрявшего на бордюре на улице Ключевая.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 2 ноября, в 12:50 в дежурную группу ГИБДД позвонила петрозаводчанки и рассказала, что на улице Ключевая водитель автомобиля Hyundai, с признаками опьянения, наехал на бордюрный камень и повредил колеса. В результате продолжить движение он не смог.

Ближайший наряд ДПС направился на место происшествия. Водитель был отстранен от управления, освидетельствование подтвердило состояние опьянения 1,909 промилле.

Как выяснилось, автомобилем управлял мужчина 1985 года рождения.

В отношении нарушителя составлен протокол. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

Инцидент попал в объектив камеры комьютерной сети "Сампо.ру".

Напомним, сегодня в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".