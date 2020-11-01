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Водителей Петрозаводска завтра ждет проверка на трезвость

Новости. Общество
18:18, 02 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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В столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Во вторник, 3 ноября, водителей ждут массовые проверки.

По данным ГИБДД, за 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы.

За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее пьяный водитель на иномарке устроил аварию с пострадавшими в районе Карелии.

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Комментарии

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