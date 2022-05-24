Семь районов Карелии получат новые пассажирские автобусы

Более 100 новых автобусов и троллейбусов получила Карелия с 2019 года, сообщили в Минтрансе республики.

Первые автобусы для «Карелавтотранса» были получены в 2019 году. Карелия стала одним из первых регионов, который получил федеральные деньги на обновление автопарка. Все закупленные автобусы соответствуют требованиям по перевозке маломобильных групп населения, что немаловажно, отметили в Минтрансе республики.

С помощью федеральных средств и за счет бюджета региона приобрели для районов, междугородних и пригородных маршрутов.

Впервые за десятилетия в 2022 году в Петрозаводске появились 16 новых троллейбусов.

«На сегодняшний день, - сообщили в Минтрансе. - Семь новых автобусов готовятся к отправке в Кемь, Лахденпохью, Медвежьегорск, Пудож, Сегежу, Пряжу и Костомукшу. Они будут работать на внутримуниципальных маршрутах».

По данным ведомства, всего же за последние годы для нужд республики было закуплено 112 единиц автотранспорта. Обновление автопарка продолжится и дальше.