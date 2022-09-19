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Семейная пара из Карелии за неделю набрала кредитов для мошенников на 6 млн рублей

Новости. Криминал
10:34, 20 Сентября 2022
фото: © legkopolezno.ru

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Супруги из Костомукши поняли, что стали жертвами аферистов, увидев по телевизору программу о схемах мошенничества.

В костомукшскую полицию поступило заявление от 63-летней горожанки. Женщина и ее супруг потеряли крупную сумму из-за мошенников. Об этом рассказали в МВД Карелии.

В начале сентября на телефон костомукшанки поступил звонок якобы из банка. Она узнала, что на её имя оформлен кредит, и пожелала отменить незаконную операцию. Сделать это оказалось непросто, к делу будто бы подключились «специалисты» из правоохранительных органов.

Для начала, с целью блокировки несанкционированной операции, они убедили жительницу Костомукши перевести все собственные накопления на сторонний счёт. Затем вынудили оформить несколько кредитов и также расстаться с деньгами. Когда банки стали отказывать в выдаче средств, пенсионерка попросила о помощи супруга. Вместе они отправились в Петрозаводск и стали оформлять долговые обязательства на него. Последний кредит был взят под залог машины.

Когда все финансовые хлопоты остались позади, супруги случайно увидели телевизионную передачу, посвящённую распространенным схемам обмана. Услышав историю точь-в-точь как у них, они осознали, что стали жертвами мошенников. Однако деньги было уже не вернуть. Сумма ущерба превысила 6 миллионов 124 тысячи рублей.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, две жительницы Петрозаводска испугались кредитов и отдали мошенникам более 1,2 млн рублей.

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