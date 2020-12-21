Семейный бюджет: как им управлять и зачем это нужно, расскажут в Школе финансовой грамотности

Как сделать, чтобы на всё хватало? Как перестать слишком много тратить? Где взять ещё денег? Такие вопросы возникают в большинстве семей, и это одна из самых распространенных тем, которая интересует слушателей созданной в Карелии Школы финансовой грамотности "Финплан К".

Ее основатель – независимый финансовый консультант Михаил Корякин – сделал успешную карьеру в различных банках и инвестиционных компаниях Москвы от трейдера до генерального директора, а потом решил использовать весь свой богатый опыт, чтобы помогать тем, кто только делает первые шаги на пути к финансовой грамотности.

По словам руководителя Школы, управление семейными финансами строится по тем же принципам , что и управление корпоративными финансами. И эти принципы не такие сложные, как кажется на первый взгляд. Надо только немного подтянуть финансовую грамотность, обратившись к профессионалам.

- Основная ошибка в планировании семейного бюджета, в том, что люди не знают структуры своих доходов и расходов, мало кто записывает свои доходы и расходы, – поясняет Михаил Корякин. - Для начала надо изучить структуру, а потом уже определенным образом ее переформатировать. Конечно, можно просто повышать доходы – делая карьеру, больше зарабатывать, но это не всегда и не всем удается. Можно во всем себя ограничивать, но где же тогда счастье? А вот комплексный подход доходы-расходы-активы-долги работает гораздо лучше. Инструментов много, но, даже такие простые понятия, как налоговый вычет, знакомы далеко не всем. А это ведь реальный инструмент приумножения семейного бюджета! Или что такое кредит, что такое депозит. Многие думают, что телефон в кредит – это когда вы взяли деньги в банке, купили телефон, а потом платите банку долг с процентами. Это слишком упрощенно. А депозит – это положил деньги на счет и получаешь проценты с вклада. Но и это не так просто как кажется. Это все финансовые инструменты, которые, если умело ими пользоваться, помогают приумножать семейный капитал.

Почему надо вести постоянный учёт финансовых поступлений и затрат семьи? Начав вести семейную бухгалтерию, многие осознают, сколько кровно заработанных улетало в трубу. Если замешана еще и кредитная карта, то учёт финансов поможет расставить приоритеты, скорее закрыть накопившиеся долги. Записывать доходы и расходы следует ежедневно, в течение хотя бы одного года, набирая статистику. Результат заставит удивиться даже тех, кто считал, что всё под контролем. На самом деле невозможно контролировать всё, но хотя бы можно частично сократить необдуманные покупки или траты по кредитной карте, увидеть структуру вашего капитала. Если вести учёт совместно и принимать взвешенные решения, то ссоры на почве необдуманных трат прекратятся, а это важный шаг к семейному благополучию.

Еще одна важная составляющая семейного бюджета – активы. По словам Михаила Корякина, общение со слушателями курсов показывает, что большинство слышало о таком понятии, но не имеет правильного о нем представления.

- Своя квартира – это актив, но если вы там живете, а не сдаете в аренду, то это неработающий актив, – поясняет руководитель Школы. Звучит чуточку негативно, но не надо пугаться, это просто название по классификации. Нужно поддерживать баланс структуры активов оптимальный именно для вас. А для этого также необходимы работающие активы – недвижимость для сдачи в аренду, акции, облигации. Все это не какие-то "заумные" вещи для финансистов. Это то, из чего должен складываться капитал нормальной семьи. Человек думает, что если он пошел на биржу, то это то же самое, что он отнес деньги в казино. Это ошибка! Биржа это лицензируемое и строго контролируемое государством акционерное общество. Или брокер. Многие считают, что брокер это мошенник. Но он тоже лицензируется и строго контролируется Центральным банком. Каждая семья должна не только понимать такие элементарные вещи, но и уметь ими пользоваться для достижения своих целей.

Постановка цели – это краеугольный камень формирования капитала, в том числе, семейного. Необдуманный шопинг, покупка очередного гаджета, спонтанная поездка и т.д. - все это способно незаметно разрушить даже самый стабильный семейный капитал. Если же цель существует, то появляются и средства.

Главная цель - это рост семейного капитала. Но что значит рост? К примеру, ваш капитал вырос на 2 процента за год, а у большинства вокруг – на пять процентов за тот же срок. Является ли этот рост хорошим результатом? А если такая ситуация будет продолжаться на протяжении двадцати-тридцати лет? Вот тот самый вопрос "почему бедные беднеют, а богатые богатеют?" Общий уровень растет, но у кого-то он растет быстрее, а у кого то медленнее. В Школе "Финплан К" учат, как не отстать и даже превысить средний темп роста благосостояния.

Думать о будущем – это мыслить более глобально. Ситуация в экономике меняется постоянно, но в семейных финансах "умничать" скорее вредно, чем полезно. Достаточно один раз понять правильный порядок действий, а результат будет! На курсах "Финплан К" учат именно этому. Не важно сколько будет стоить нефть, золото или рубль. Это не знают даже нобелевские лауреаты по экономике. Важно делать правильные шаги по правильному алгоритму.

- Кому-то эти знания могут показаться лишними, но без них невозможно стать по-настоящему финансово грамотным и заложить основу для финансовой независимости семьи, – уверен руководитель Школы. - Достижение финансовой независимости – это только первый шаг, а дальше уже можно приступать к созданию капитала, который обеспечит вашу финансовую свободу, и который можно будет передать следующему поколению вашей семьи. И главный принцип в этом деле – как можно раньше начинать и делать это регулярно.

Все подробности о Школе финансовой грамотности "Финплан К" можно узнать на сайте finplank.ru, а также позвонив по телефону +7 921 229 38 93, или отправив письмо по электронной почте info5@finplank.ru.