Семейство кабанов пришло полакомиться кукурузой в тайге Карелии (ВИДЕО)

Несколько кабанов вышли к фотоловушке в карельском лесу.

Как рассказали в Минприроды Карелии, один из сотрудников министерства Леонид Савастьянов с детьми оставлял в лесу корм, чтобы приманить обитателей тайги к фотоловушке.

Недавно на обед пришло стадо кабанов — две взрослые особи и целый выводок поросят.

«А в мае, как оказалось, сервировать кукурузу нужно уже на значительно большее количество персон», — рассказали в паблике министерства.